Стармер и Байден не приняли решение о снятии ограничений на применение Киевом дальнобойных ракет

Москва. 14 сентября. INTERFAX.RU - Премьер-министр Великобритании Кир Стармер заявил, что на встрече с президентом США Джо Байденом в Вашингтоне окончательное решение о снятии ограничений на использование Украиной ракет Storm Shadow для ударов по целям на территории России принято не было, сообщила The Guardian.

"Стармер после встречи сказал журналистам, что окончательное решение по ракетам Storm Shadow принято не было", - говорится в сообщении газеты.

"Очевидно, что всего через несколько дней мы снова встретимся на Генеральной Ассамблее ООН с более широким кругом лиц", - приводит газета слова премьера.

При этом издание отмечает, что Стармер "настаивал" на том, что "это совещание не было посвящено каким-то конкретным возможностям", добавив, что он и Байден "провели долгую и продуктивную дискуссию по ряду проблем, включая Украину, как и следовало ожидать, Ближний Восток и Индо-Тихоокеанский регион, обсуждая стратегические и тактические решения".

Тем не менее, как сообщалось, перед встречей Байден заявил журналистам, что обсудит с британским премьером вопрос об одобрении использования Украиной дальнобойных ракет для ударов по территории России.

The Guardian отметила, что британские источники сообщают, что Лондон и Вашингтон решили разрешить Украине использовать ракеты дальнего радиуса действия, но пока не готовы объявить об этом. По их мнению, вопрос о ракетах "должен быть частью более широкого плана, направленного на то, чтобы попытаться положить конец полномасштабной войне".

Storm Shadow производится компанией, контролируемой британцами, французами и итальянцами, некоторые ее компоненты производятся в США, "это дает всем четырем странам право вето на их использование", напоминает газета.