Стармер обсудит с Байденом разрешение Киеву наносить удары вглубь территории РФ

Москва. 13 сентября. INTERFAX.RU - Премьер-министр Великобритании Кир Стармер отправился в Вашингтон, чтобы добиться одобрения Вашингтоном уже принятого решения санкционировать украинскому режиму нанесение ударов ракетами Storm Shadow вглубь территории РФ, пишет The Guardian.

"Премьер-министр выступил по пути в Вашингтон на встречу с президентом США Джо Байденом, пытаясь оправдать принятое Западом за закрытыми дверями решение, которое позволило бы Украине наносить удары по территории России ракетами Storm Shadow частично британского производства", - говорится в статье.

Он заявил сопровождающим его журналистам, что Лондон предоставил Киеву "подготовку и возможности", имея в виду оружие, чтобы помочь Украине, и сказал, что он едет к Байдену "отчасти потому, что, очевидно, предстоит дальнейшее обсуждение характера этих возможностей", пишет издание.

В статье отмечается, что Стармер отказался напрямую комментировать вопрос о Storm Shadow, однако сказал, что хотел бы убедиться в том, что "все принятые нами решения соответствуют стратегическому контексту", обсудив эти вопросы со своим американским коллегой в Белом доме в пятницу.

"В ближайшие несколько недель и месяцев, как на Украине, так и на Ближнем Востоке, вероятны действительно важные события, и поэтому необходимо принять ряд тактических решений", - сказал премьер-министр.

The New York Times, комментируя визит Стармера, пишет, что "Байден, похоже, близок к тому, чтобы расчистить Украине путь для применения западного оружия дальнего радиуса действия на территории России, при условии, что она не будет использовать оружие, предоставленное Соединенными Штатами".

По сообщению The Guardian, пресс-конференции с участием Байдена и Стармера не планируется, и "любое первое объявление об использовании Storm Shadow на территории России возможно только в том случае, если будет нанесен ракетный удар".

"Последствия этого были бы слишком заметны, чтобы их можно было скрыть", - подчеркивает издание.

Президент РФ Владимир Путин накануне заявил журналистам, что страны НАТО сейчас не просто обсуждают возможное использование Киевом западных дальнобойных вооружений, по сути они принимают решение, вовлекаться ли напрямую в украинский конфликт или нет.

"Прямое участие (стран Запада в конфликте на Украине - ИФ) - это уже существенным образом меняет саму суть, саму природу конфликта. Это будет означать, что страны НАТО, США, европейские страны воюют с Россией", - отметил президент.

"А если это так, то имея в виду изменение самой сути этого конфликта, мы будем принимать соответствующие решения, исходя из тех угроз, которые нам будут создаваться", - сказал Путин.