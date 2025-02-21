РФ возобновила экспорт пшеницы в Казахстан

Москва. 21 февраля. INTERFAX.RU - Россия возобновила экспорт пшеницы в Казахстан после отмены запрета, который действовал по 31 декабря 2024 года.

Как сообщает Сибирское межрегиональное управление Россельхознадзора, к отгрузке подготовлено 980 тонн пшеницы. "14 железнодорожных вагонов общим объемом 980 тонн стали первыми с начала 2025 года, когда был снят запрет на ввоз пшеницы из третьих стран и стран ЕАЭС, введенный Казахстаном на период с 21 августа по 31 декабря 2024 года", - говорится в сообщении.

Исследование подготовленного к отправке зерна показало отсутствие в нем карантинных вредителей, что стало основанием для оформления на него фитосанитарных сертификатов.

Основными экспортерами российского зерна в Казахстан являются сибирские регионы.

Однако, как заявляла в январе министр сельского хозяйства РФ Оксана Лут на форуме "Развитие малого агробизнеса в России", трудностью для российских трейдеров, особенно работающих с зерном из сибирских регионов, является то, что Казахстан в этом году не нуждается в российском зерне, поскольку собрал очень большой урожай. "Рекордный урожай зерновых, пшеницы, у них очень много пшеницы. Ну, зачем им наше зерно, когда у них дешевле?" - говорила она.

"Поэтому объективно мы думаем, что мы не сильно в этом сезоне сможем везтись в Казахстан. Но ситуации меняются, у них тоже погода разная, у них засушливость. Поэтому нужно работать и жить вместе с Казахстаном, Казахстан - наш партнер, нам нужно выстраивать единую политику", - подчеркивала Лут.

В январе вопросы сотрудничества в аграрной сфере между РФ и Казахстаном обсуждались на переговорах Лут с главой Минсельхоза Казахстана Айдарбеком Сапаровым.