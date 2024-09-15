В АТОР подтвердили информацию о ДТП с россиянами в Египте

В ассоциации сообщили, что данные о состоянии здоровья пострадавших граждан РФ уточняются

Москва. 15 сентября. INTERFAX.RU - Источники Ассоциации туроператоров России (АТОР) в Египте подтвердили информацию о ДТП с туристическим автобусом, в котором находились туристы из разных стран, в том числе из России, сообщила в воскресенье "Интерфаксу" исполнительный директор АТОР Майя Ломидзе.

"По имеющейся информации, пострадавшие доставлены в больницы Суэца, им оказывается помощь. Сведений о тяжести ранений российских туристов пока нет. Также нет данных, есть ли погибшие. По предварительной версии, причиной аварии стали проблемы с рулевым управлением", - сказала она.

Ломидзе добавила, что, по имеющейся на данный момент информации, это был не туроператорский автобус, а, скорее всего, так называемая "уличная экскурсия".

"Это экскурсии, которые сформированы уличными местными экскурсионными бюро, далеко не всегда гарантирующими безопасную услугу. Российские туроператоры с такими бюро, как правило, не сотрудничают, и соответственно не предлагают такие экскурсии своим туристам", - пояснила она.

Как сообщили египетские СМИ, в субботу вечером автобус, ехавший с курорта Шарм-эль-Шейх в Каир, перевернулся на трассе Суэц-Каир в Египте. Пострадали 43 человека, включая 21 туриста из России, 11 граждан Турции, девять - из Италии, двух из Великобритании, и трое египтян - водитель и два сотрудника туркомпании. Все пострадавшие доставлены в Медицинский комплекс Суэца.

"Поскольку на данный момент нет точных данных о том, как был организован отдых российских туристов-пассажиров этого автобуса: самостоятельно или с помощью туроператоров, у нас нет данных и о том, у всех ли был страховой полис. При наличии страховки медицинские расходы туристов оплачивает страховая компания", - подчеркнула Ломидзе.

Между тем, источник на российском страховом рынке сообщил "Интерфаксу", что российские страховые компании могут отказать оплачивать лечение туристов в больнице, если экскурсия не была приобретена у российских туроператоров, так как в этом случае ответственность за туристов лежит на организаторах экскурсий.