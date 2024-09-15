Попавшие в ДТП в Египте россияне получили травмы различной степени тяжести

Москва. 15 сентября. INTERFAX.RU - Попавшие в ДТП в Египте россияне получили травмы различной степени тяжести, часть из них госпитализированы, сообщает в воскресенье посольство России в Египте.

"По имеющейся на данный момент информации, вечером 14 сентября на трассе Каир-Суэц перевернулся автобус с возвращавшимися в Шарм-эш-Шейх после экскурсии отдыхающими, среди которых был 21 россиянин. Наши соотечественники получили травмы различной степени тяжести. Все пострадавшие получили медицинскую помощь, некоторые из них госпитализированы в больницы Суэца", - говорится в сообщении.

В дипмиссии отмечают, что посольство России держит на контроле ситуацию с ДТП и продолжает выяснять обстоятельства произошедшего. "Оказываем гражданам России необходимое содействие, в Суэц направлен консульский сотрудник", - говорится в сообщении.

Как сообщалось, в субботу вечером автобус, ехавший с курорта Шарм-эль-Шейх в Каир, перевернулся на трассе Суэц-Каир в Египте. Пострадали 43 человека, включая 21 туриста из России, 11 граждан Турции, девять - из Италии, двух из Великобритании, и трое египтян - водитель и два сотрудника туркомпании. Все пострадавшие доставлены в медицинский комплекс Суэца.

По данным Ассоциации туроператоров, россияне приобрели экскурсию в Каир не у туроператора, а в уличном турагентстве.