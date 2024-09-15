21 россиянин пострадал в аварии с автобусом в Египте

Москва. 15 сентября. INTERFAX.RU - 21 турист из России пострадал в ДТП с автобусом на трассе Суэц - Каир в Египте, сообщило издание Al-Ahram.

По данным СМИ, автобус, следовавший из Шарм-эш-Шейха в Каир, перевернулся в провинции Суэц. Всего в автобусе находились 43 иностранных туриста, в том числе 11 граждан Турции, два британца, 21 россиянин, 9 итальянцев, а также четверо египтян, в том числе представители туристической компании.

Всех пострадавших госпитализировали в Суэцкий медицинский комплекс. Больница объявила чрезвычайное положение и созвала весь медицинский персонал.