СМИ сообщили о давлении Турции и Египта на Ливию для возобновления поставки ее нефти

Москва. 15 сентября. INTERFAX.RU - Турция и Египет, ранее поддержавшие разные стороны конфликта в Ливии, теперь пытаются повлиять на них, чтобы преодолеть внутренний кризис и восстановить поставки нефти из страны, сообщает в воскресенье Bloomberg со ссылкой на источники.

"После того, как пять лет назад Каир и Анкара встали на противоположные стороны конфликта в Ливии, теперь оказывают давление на соперничающие правительства страны, чтобы добиться соглашения и завершить нефтяную блокаду, заявили официальные лица и дипломаты, знакомые с ситуацией", - информирует агентство.

В частности, Турция провела переговоры с командующим Ливийской национальной армией (ЛНА) Халифой Хафтаром, который долгое время являлся союзником Египта и противником Анкары во время боевых действий 2019-2020 годов. По словам дипломатов, хотя Египет и Турция не единственные страны, имеющие влияние в Ливии, "их совместное влияние существенным образом сократило страхи насчет начала полномасштабной войны".

Ранее, по данным западных СМИ, силы Хафтара поддерживали Египет, Россия, Франция, Саудовская Аравия и ОАЭ. На стороне правительства в Триполи, в свою очередь, выступали Турция, Катар и Италия. В данный момент в Ливии существует два правительства: поддерживаемое ООН правительство национального согласия (ПНА) в Триполи, на западе страны, и временный кабинет на востоке страны, который поддерживает ЛНА.

Нынешний кризис начался в середине августа, когда ПНА уволило главу Центробанка Ливии Садика аль-Кебира: банк занимается в том числе поступлениями от нефтяного экспорта. В ответ восточное правительство, с которой был связан аль-Кебир, приостановило добычу и экспорт ливийской нефти.

Одновременно с тем, отмечает Bloomberg, сближение Каира и Анкары в отношении Ливии видно в том, что египетские компании и рабочие возвращаются в Триполи и другие части страны под контролем протурецких сил. Вместе с тем турецким фирмам разрешают участвовать в восстановлении восточных районов страны, находящихся в сфере контроля ЛНА, союзной Египту.