ООН организовала переговоры властей двух частей Ливии для преодоления кризиса вокруг ЦБ

Москва. 3 сентября. INTERFAX.RU - Миссия ООН в Ливии организовала переговоры между властями западной и восточной частей страны в попытке разрешить кризис вокруг Центробанка.

Противоречия вокруг ЦБ, который распоряжается нефтяными доходами Ливии, спровоцировали остановку добычи нефти на востоке страны, где находится основная часть ее резервов.

Руководство восточной части Ливии заблокировало производство нефти на всех месторождениях на подконтрольной ему территории, а также экспортные терминалы и другие объекты нефтяной инфраструктуры после того, как признанные международным сообществом власти западной части страны неделю назад отправили в отставку главу ЦБ Садика Аль-Кабира.

Миссия ООН в Ливии сообщила, что по итогам проведенных в Триполи консультаций стороны пришли к "значительному пониманию" того, как преодолеть кризис вокруг Центробанка и "восстановить доверие граждан Ливии и международных партнеров к этому важному институту".

Они договорились подготовить проект соглашения, который может быть доработан и подписан уже во вторник, сообщили в ООН.

Объем производства нефти в Ливии составлял порядка 1 млн баррелей в сутки (б/с) до момента приостановки добычи на востоке страны 26 августа. На прошлой неделе добыча в стране составляла лишь около 450 тыс. б/с.

Ливия располагает крупнейшими доказанными резервами нефти среди стран Африки.