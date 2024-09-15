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Число жертв тайфуна в Мьянме превысило 100 человек

Число жертв тайфуна в Мьянме превысило 100 человек
Наводнение в результате тайфуна "Яги" в Мьянме
Фото: AP/ТАСС

Москва. 15 сентября. INTERFAX.RU - Число погибших из-за удара тайфуна "Яги" в Мьянме возросло до 113 человек, сообщает в воскресенье издание Business Standard со ссылкой на данные военных властей страны.

Ранее сообщалось о гибели 74 человек.

Представитель Государственного административного совета Мьянмы генерал-майор Зо Ми Тун также заявил, что из-за ненастья более 320 тыс. человек пришлось покинуть свои дома и перебраться в лагеря для временного размещения перемещенных лиц.

Ненастье также привело к повреждению дорог и мостов, отключению телефонной связи и интернета. Уровень воды в реках Ситаун и Баго, протекающих через центральную и южную Мьянму, а также реки Салуин на востоке страны превысил допустимую отметку.

Business Standard напоминает, что в связи со стихийным бедствием власти Мьянмы пошли на редкий шаг - запросили помощь из-за рубежа.

Тем временем таиландская метеорологическая служба в воскресенье предупредила, что сильные дожди продолжатся в провинциях Таиланда, по территории которых протекает река Меконг.

Ранее от тайфуна "Яги" во Вьетнаме погибли более 230 человек, на Филиппинах - не менее 20.

Последствия тайфуна во Вьетнаме

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Мьянма Яги
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