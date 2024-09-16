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В Шанхае тайфун "Бебинка" нарушил работу транспорта и служб доставки

Москва. 16 сентября. INTERFAX.RU - На Шанхай утром в понедельник обрушился Тайфун "Бебинка", это произошло около 7:30 по местному времени (2:30 по Москве), над городом отменены полеты и остановлена работа пассажирских паромов, пишет China Daily.

Два шанхайских международных аэропорта - "Пудун" и "Хунцяо" - отменили все рейсы с 20:00 воскресенья по местному времени. Рейсы отменены и в аэропортах городов Ханчжоу и Нинбо соседней провинции Чжэцзян.

Администрация Шанхайского железнодорожного вокзала остановила движение следующих через город пассажирских поездов на некоторых маршрутах 15 и 16 сентября.

China Railway Shanghai Group также объявила о приостановке некоторых железнодорожных сервисов в регионе. Высокоскоростные железные дороги Ханчжоу-Шэньчжэнь и Ханчжоу-Нинбо, а также Цзиньшаньская и Пудунская железные дороги будут закрыты с воскресенья по понедельник. Кроме того, в понедельник не будет движения между Ханчжоу и Тайчжоу и между Ханчжоу и Наньчаном.

По данным Financial Times, в Шанхае закрыты по меньшей мере 14 линий метро.

Сообщалось также, что городская администрация приостановила движение по некоторым мостам и шоссе.

Запланированные на воскресенье и понедельник парады в рамках XXXV Шанхайского фестиваля туризма отменены, а ярмарка и карнавал перенесены на следующую неделю. Фестиваль открылся парадом в субботу, его наблюдали более 176 тысяч человек.

С воскресенья по вторник в Китае отмечается Праздник середины осени.

Тайфун "Бебинка" принес с собой проливные дожди и штормовой ветер. Пользователи соцсетей публикуют фотографии поваленных деревьев и фонарных столбов.

Максимальная скорость ветра в районе центра тайфуна достигала 42 м/с, пишет China Daily. Это самый мощный тайфун в Шанхае за последние 75 лет.

К настоящему времени его центр миновал Шанхай, но его последствия еще ощущаются, отметили власти города.

В связи со стихией эвакуированы более 414 тысяч человек и 811 морских судов, сообщил Шанхайский штаб по защите от затоплений. Власти города рекомендовали людям не выходить на улицу без крайней необходимости.

Закрыты шанхайский "Диснейленд", торгово-развлекательный центр Disneytown и пространство для отдыха Wishing Star Park, сообщила компания-оператор Shanghai Disney Resort. Возобновление их работы ожидается во вторник.

Кроме того, ритейлер Freshippo и онлайн-платформа Dingdong Maicai остановили доставку еды в Шанхае. Freshippo при этом оставил открытыми офлайн-магазины.

Eleme и Meituan заявили, что корректируют работу служб доставки в зависимости от фактических погодных условий.

Правительство Шанхая через официальный аккаунт в WeChat призвало горожан проявить заботу о курьерах и минимизировать количество заказов на доставку еды.

По данным местных СМИ, доставка еды в городе приостановлена из-за погодных условий впервые.

Meituan Шанхай Диснейленд Китай
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