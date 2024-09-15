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Более 370 тыс. человек эвакуировали из Шанхая из-за приближения тайфуна

Москва. 15 сентября. INTERFAX.RU - Власти КНР провели эвакуацию 377 тыс. человек из Шанхая в связи надвигающимся тайфуном "Бебинка", который, как ожидается, достигнет этого района Китая ранним утром в понедельник, сообщает Associated Press.

В миреНа востоке Китая готовятся к приходу тайфуна "Бебинка"На востоке Китая готовятся к приходу тайфуна "Бебинка"Читать подробнее

Кроме того, отменены все авиарейсы после 20:00 по местному времени (15:00 по Москве) из двух шанхайских международных аэропортов - Пудун и Хунцяо. Эти ограничения затронули более 600 рейсов. Городская администрация приостановила движение по некоторым мостам и по ряду шоссе.

В соседнем городском округе Чжоушань закрыты рестораны, супермаркеты и магазины, временно прекратил ходить общественный транспорт.

В настоящее время эпицентр тайфуна находится в сотнях километрах от берегов Китая. Метеорологи прогнозируют, что к ночи порывы его ветра могут достигать 151 км/ч. Ожидается, что "Бебинка" приведет к выпадению 25,4 см осадков, сильнее всего затронет восточное побережье КНР.

Китай Бебинка Шанхай
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