Стрелявший близ гольф-клуба во Флориде человек планировал напасть на Трампа

Москва. 15 сентября. INTERFAX.RU - Вооруженный человек, открывший стрельбу у гольф-клуба во Флориде, в котором находился Дональд Трамп, планировал напасть на экс-президента США, сообщает в воскресенье CNN со ссылкой на источники.

"Официальные лица полагают, что вооруженный человек намеревался напасть на Трампа", - информирует телеканал.

Кроме того, по данным CNN, полицейские задержали одного человека. Полиция также обнаружила на месте происшествия длинноствольное огнестрельное оружие.

Как отмечается в публикации, президенту и вице-президенту США Джо Байдену и Камале Харрис сообщили о случившемся.

"Меня проинформировали о сообщениях о стрельбе близ экс-президента Трампа и его собственности во Флориде, и я рада, что он в безопасности. Насилию нет места в Америке", - написала Харрис в соцсети X.

Ранее стало известно, что Трамп не пострадал во время стрельбы недалеко от гольф-клуба.

Расследованием инцидента уже занимается секретная служба США. По ее данным, стрельба произошла около 14:00 по местному времени (21:00 мск).

Газета New York Post со ссылкой на источники сообщила, стрельба "никак не была связана с Трампом".

В июле Трамп получил ранение в ухо при стрельбе на предвыборном митинге в Пенсильвании. Один из зрителей в результате стрельбы погиб. Секретная служба проинформировала, что стрелок ликвидирован.