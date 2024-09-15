Трамп не пострадал при стрельбе рядом с гольф-клубом, где он находился

Москва. 15 сентября. INTERFAX.RU - Вблизи гольф-клуба во Флориде, в котором находился Дональд Трамп, произошла стрельба, экс-президент США не пострадал, сообщили в его предвыборном штабе.

"Президент Трамп находится в безопасности после выстрелов в недалеко от него", - говорится в заявлении, опубликованном на сайте штаба Трампа.

Никаких деталей представители экс-президента не предоставили.

Расследованием инцидента уже занимается американская секретная служба США. По ее данным, стрельба произошла около 14:00 по местному времени (21:00 мск).

New York Post со ссылкой на источники пишет, что стрельба "никак не была связана с Трампом".

"Трамп не был в опасности, стрельба произошла за пределами клуба, в районе, который известен высокой преступностью", - информирует газета.

В июле Трамп получил ранение в ухо при стрельбе на предвыборном митинге в Пенсильвании. Один из зрителей в результате стрельбы погиб. Секретная служба проинформировала, что стрелок ликвидирован.