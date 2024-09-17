Цена золота продолжает обновлять рекорды

Фото: Павел Лисицын/РИА Новости

Москва. 17 сентября. INTERFAX.RU - Золото продолжает дорожать и обновлять рекорды за счет ослабления курса доллара США, а также на ожиданиях значительного понижения процентных ставок Федеральной резервной системой на этой неделе.

Исходя из котировок фьючерсов на уровень ставки, вероятность ее уменьшения Федрезервом сразу на 50 базисных пунктов (б.п.) оценивается рынком в 67% по сравнению с 25% месяц назад, по данным CME FedWatch.

Кроме того, спрос на золото, как на безопасный актив, усилился после второго покушения на кандидата в президенты США от Республиканской партии Дональда Трампа в минувшие выходные, отмечает Trading Economics.

"Разобщенный мир, нагруженный геополитическими рисками и долгами, продолжит поддерживать цены" на золото, отмечает глава отдела стратегий на сырьевых рынках Saxo Bank Оле Хансен.

Аналитики Goldman Sachs подтвердили свой прогноз, согласно которому драгметалл может подорожать до $2700 за унцию в начале 2025 года благодаря снижению ставок в США и повышению спроса на золото со стороны ЦБ стран emerging market. Однако они отметили, что в случае, если ФРС опустит ставку всего на 25 б.п., цены на драгметалл могут продемонстрировать краткосрочный откат, сообщает агентство Bloomberg.

Эксперты австралийского банка ANZ также ожидают повышения цен до $2700 за унцию в ближайшем будущем.

Котировки октябрьских фьючерсов на золото на бирже Comex составляют сейчас $2588,7 за унцию, что на $3,5 (на 0,1%) выше уровня на закрытие предыдущей сессии. С начала текущего года драгметалл подорожал более чем на четверть.