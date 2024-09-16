Личность подозреваемого в попытке покушения на Трампа идентифицирована

Москва. 16 сентября. INTERFAX.RU - Личность подозреваемого в попытке покушения на кандидата в президенты США от Республиканской партии Дональда Трампа идентифицирована, сообщает телеканал NBC News со ссылкой на осведомленные источники.

По данным трех высокопоставленных сотрудников правоохранительных органов, задержанным является 58-летний Райан Уэсли Раут. Предположительно, он был вооружен штурмовой винтовкой и находился возле гольф-клуба во Флориде, когда бывший американский президент играл в гольф в воскресенье днем.

Раут смог просунуть ствол винтовки сквозь сетчатое ограждение гольф-клуба, говорится в публикации. Секретная служба заметила его и открыла огонь. Позднее стрелка остановили и задержали.

Расследованием инцидента занимается секретная служба США. По ее данным, стрельба произошла около 14:00 по местному времени (21:00 мск).

Кандидаты в вице-президенты США от Республиканской партии Джей Ди Вэнс и Демократической партии Тим Вольц заявили, что рады, что Трамп находится в безопасности.

"Я рад, что президент Трамп в безопасности", - написал Вэнс в социальной сети X.

"Я поговорил с ним до того, как новость стала достоянием общественности, и он, что удивительно, был в хорошем настроении", - отметил кандидат в вице-президенты от республиканцев.

Вольц, в свою очередь сообщил в соцсети X: "Насилию нет места в нашей стране. Мы не такая нация".

Тем временем лидер сенатского большинства Чак Шумер заявил, что был проинформирован директором секретной службы после инцидента с Трампом.

"Я аплодирую секретной службе за их быструю реакцию по обеспечению безопасности бывшего президента Трампа", - отметил Шумер.

"Виновный должен быть привлечен к ответственности по всей строгости закона", - добавил он.