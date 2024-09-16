Разведка США информировала штаб Трампа об угрозах со стороны Ирана

Москва. 16 сентября. INTERFAX.RU - Предвыборный штаб кандидата в президенты США от Республиканской партии Дональда Трампа получил недавно от американской разведки информацию об угрозах со стороны Ирана, сообщает CNN со ссылкой на осведомленные источники.

"Представители американской разведки недавно проинформировали предвыборный штаб Дональда Трампа о новых признаках того, что Иран планирует усилить атаки на бывшего президента и его окружение", - говорится в публикации

Тем временем, по словам источников телеканала, нет никаких признаков того, что разведданные связаны с предполагаемым вторым покушением на Трампа в воскресенье.

Ранее стало известно, что во Флориде недалеко от гольф-клуба, в котором находился Трамп, произошла стрельба.

Расследованием инцидента занимается секретная служба США. По ее данным, стрельба произошла около 14:00 по местному времени (21:00 мск).

Как сообщили телеканалу NBC News осведомленные источники, подозреваемого в попытке покушения на Трампа зовут Райан Уэсли Раут, ему 58 лет. Предположительно, он был вооружен штурмовой винтовкой и находился возле гольф-клуба во Флориде, когда бывший президент играл в гольф в воскресенье днем. Раут просунул ствол винтовки сквозь сетчатое ограждение гольф-клуба, секретная служба заметила его и открыла огонь. Позднее стрелка остановили и задержали.

В июле CNN сообщал со ссылкой на источники, что секретная служба США активизировала меры по охране Трампа после того, как появилась информации о предполагаемых планах Ирана ликвидировать 45-го американского президента.

Иранские власти заверяли, что вопреки утверждениям американских СМИ, не готовили покушение на Трампа.