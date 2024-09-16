Число жертв наводнений в Европе выросло до 14

Москва. 16 сентября. INTERFAX.RU - До 14 человек увеличилось число жертв наводнений в центральной части Европы, сообщают в понедельник европейские СМИ.

Ранее поступали данные о 10 погибших.

По последним данным, из-за стихийного бедствия семь человек скончались в Румынии, пятеро – в Польше, один – в Чехии, один – в Австрии.

Премьер Польши Дональд Туск провел в понедельник экстренное правительственное заседание и объявил режим ЧС в затопленных районах.

В соседней Чехии спасатели эвакуировали тысячи человек из наиболее опасных районов. Премьер Чехии Петр Фиала посетил один из наиболее пострадавших городов Есеник.

В Венгрии, между тем, готовятся к наводнениям. По прогнозу местных метеослужб, на Будапешт могут обрушиться сильнейшие за десятилетия наводнения. Премьер Венгрии Виктор Орбан отменил все зарубежные поездки. "Пока худшее не останется позади, я, естественно, не уеду из страны. Я буду здесь, дома", - сказал он.

Ранее сообщалось, что наиболее сложная ситуация в Австрии складывается в федеральной земле Нижняя Австрия, которую власти объявили зоной бедствия. Стихия повредила 12 плотин, 12 тыс. домохозяйств остались без энергоснабжения.

Проливные дожди, которые привели к наводнениям, обрушились на несколько стран Центральной Европы на прошлой неделе.