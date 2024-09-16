Глава МАГАТЭ заявил, что АЭС никогда не должны подвергаться атакам

Москва. 16 сентября. INTERFAX.RU - Гендиректор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси, комментируя недавний визит в Курск, заявил, что ни при каких обстоятельствах нельзя атаковать атомные электростанции.

"Несколько дней назад я посетил Курск, где ситуация довольно серьезная. В связи с этим я говорю, что ни одна гражданская атомная электростанция никогда не должна подвергаться нападению ни при каких обстоятельствах, вне зависимости от этого, где эти станции расположены", - сказал Гросси, выступая на открытии Генеральной конференции МАГАТЭ в Вене.

Он добавил, что МАГАТЭ продолжит усилия по обеспечению безопасности на АЭС.

Гросси 27 августа по приглашению главы "Росатома" Алексея Лихачева посетил Курскую АЭС и город атомщиков Курчатов, чтобы лично оценить ситуацию вокруг действующего атомного объекта.

По итогам командировки Гросси заявил о возможной угрозе ядерного инцидента в случае внешнего воздействия на Курскую АЭС и предостерег Киев от ударов по ней.