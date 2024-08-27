Глава МАГАТЭ прибыл в Курчатов и посетит Курскую АЭС

Москва. 27 августа. INTERFAX.RU - Генеральный директор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси прибыл с визитом в город Курчатов, чтобы оценить обстановку на Курской АЭС, сообщает корреспондент "Интерфакса" во вторник.

Российскую сторону на встрече представляет глава Курчатова Игорь Корпунков и директор Курской АЭС Александр Увакин.

Как сообщалось, Гросси планирует обсудить с управляющими атомной станции проблему обстрелов, проанализировать шаги для обеспечения ядерной безопасности на Курской АЭС. Также он намерен изучить вопрос внешнего электроснабжения объекта.

После Курской АЭС Гросси отправится в Киев, где он рассчитывает поговорить с президентом Украины Владимиром Зеленским.