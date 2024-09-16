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Президент Литвы предложил денонсировать два договора с РФ

Москва. 16 сентября. INTERFAX.RU - Президент Литвы Гитанас Науседа внес в Сейм предложение о денонсации нескольких международных договоров с Россией и Белоруссией, касающихся экономического сотрудничества.

Глава государства предлагает аннулировать договор о поощрении и защите инвестиций, подписанный правительствами Литвы и Белоруссии 5 марта 1999 года в Минске, аналогичный договор с Россией, подписанный 29 июня 1999 года в Москве, и договор об избежании двойного налогообложения доходов и капитала и о предотвращении фискальных нарушений, подписанный с Россией тогда же.

Министр иностранных дел Литвы Габриэлюс Ландсбергис отметил на прошлой неделе, что правительство предложило денонсировать договоры об инвестициях с Россией и Белоруссией еще в мае, но президент не сделал этого почти за полгода.

Он отметил, что МИД "всегда считал", что договоры должны быть немедленно расторгнуты.

В июне Сейм денонсировал договор с Россией о правовой помощи.

Гитанас Науседа Литва Белоруссия
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