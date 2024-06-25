Литва денонсировала договор с Россией о правовой помощи

Москва. 25 июня. INTERFAX.RU - Сейм Литвы во вторник одобрил денонсацию договора с Россией о правовой помощи и правовых отношениях по гражданским, семейным и уголовным делам.

За это проголосовали 93 депутата, пятеро воздержались.

Договор предусматривал равную защиту личных и имущественных прав граждан обеих стран и юридических лиц, действующих на их территории, а также сотрудничество в области правовой помощи.

Минюст Литвы предложил денонсировать международный договор, чтобы не поддерживать тесное правовое сотрудничество с РФ.

Министр юстиции Эвелина Добровольская отметила, что объем запросов о правовой помощи со стороны литовских ведомств значительно сократился и что де-факто правовое сотрудничество в рамках договора не осуществляется уже более двух лет.

В то же время Департамент права Канцелярии Сейма указал на некоторые возможные негативные последствия.

По его мнению, денонсация договора сократит возможности граждан и юридических лиц Литвы получать юридическую помощь в области гражданского права. Утверждается, что документы о регистрации актов гражданского состояния, а также документы, подтверждающие стаж работы и размер заработной платы, могут быть выданы физическим лицам только при непосредственном обращении в соответствующие российские учреждения или органы.

В пояснительной записке отмечается, что правовое сотрудничество с Россией при необходимости может быть продолжено на основе и в рамках многосторонних международных соглашений.

29 мая литовское правительство одобрило предложение Минюста о расторжении соглашения.

22 мая стало известно, что Литва планирует расторгнуть те двусторонние соглашения с Россией и Белоруссией, которые могли бы быть заменены многосторонними соглашениями. Предлагалось расторгнуть соглашения Литвы с правительствами РФ и Белоруссии о поощрении и защите инвестиций, а также о торгово-экономических отношениях. Минюст подготовил предложение о денонсации соглашения с Россией о правовой помощи и правоотношениях по гражданским, семейным и уголовным делам, Минфин - об избежании двойного налогообложения доходов и капитала и налоговых правонарушениях.

Латвия и Эстония уже приняли политические решения о прекращении действия международных договоров аналогичного характера с Россией.

Договор был подписан в Вильнюсе 21 июля 1992 года и ратифицирован постановлением Верховного Совета республики.