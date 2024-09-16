ХАМАС заявил о готовности к длительному противостоянию с Израилем

Москва. 16 сентября. INTERFAX.RU - В ХАМАС готовы к длительной борьбе против проводящего военную операцию в секторе Газа Израиля, заявил в понедельник глава политбюро этой палестинской организации Яхья Синвар.

"Заверяю вас, что наше движение сопротивления – в порядке. Мы приготовились к длительной битве на истощение", - приводят арабские СМИ выдержки из письма Синвара лидерам йеменских мятежников-хуситов.

Синвар также поздравил хуситов с недавним ракетным обстрелом израильской территории. "Поздравляю с тем, что вы сумели ударить в тыл территории неприятеля", - отметил он.