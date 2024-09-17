Постпред США при ООН заявил, что гибель гуманитарных работников в Газе можно было предотвратить

Москва. 17 сентября. INTERFAX.RU - Постоянный представитель США при ООН Линда Томас-Гринфилд в ходе заседания Совета безопасности Организации заявила, что гибель многих гуманитарных работников и гражданских лиц в секторе Газа можно было предотвратить.

"В последние недели также имели место многочисленные нападения, в результате которых персонал ООН и гуманитарные работники были ранены или убиты. (...) Многие из этих инцидентов можно было предотвратить", - заявила Томас-Гринфилд.

Она отметила, что США будут "настаивать на том, что Израилю необходимо содействовать гуманитарным операциям и защищать гуманитарных работников и объекты, такие как школа БАПОР (Ближневосточное агентство по помощи палестинским беженцам и организации работ - ИФ), на которую ЦАХАЛ (армия обороны Израиля - ИФ) напал на прошлой неделе в Нуссейрате".

Постпред США также выразила возмущение в связи с гибелью американской активистки турецкого происхождения Айзенур Эйги, которая была застрелена во время акции протеста на Западном берегу на прошлой неделе.

"США ожидают, что руководство армии обороны Израиля внесет фундаментальные изменения в методы работы (...), включая изменения в правила ведения боевых действий и шаги по устранению очевидных недостатков в том, как осуществляются процедуры урегулирования конфликтов", - заявила Томас-Гринфилд.

По ее словам, сложившаяся обстановка показывает "настоятельную необходимость достижения прекращения огня с освобождением заложников".

"Это лучший способ обеспечить, чтобы сотрудники гуманитарных организаций могли безопасно и эффективно выполнять свою работу по спасению жизней и значительно увеличить поток гуманитарной помощи тем, кто в ней отчаянно нуждается", - отметила она.

Постпред США при ООН добавила, что Вашингтон совместно с Египтом и Катаром пытаются "найти путь продвижения вперед в переговорах, который будет приемлем для обеих сторон".

Она сказала, что решение конфликта в Газе это, прежде всего, "вопрос политической воли" и достижения трудных компромиссов.

Соединенные Штаты, подчеркнула Томас-Гринфилд, призывают "всех членов Совета, имеющих влияние на ХАМАС, присоединиться к другим в оказании давления на его лидеров, чтобы они перестали тянуть время, пошли на эти компромиссы и без промедления приняли сделку".