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Конгрессмены США призвали Белый дом ввести санкции на импорт гелия из РФ

Москва. 17 сентября. INTERFAX.RU - Более десятка членов Палаты представителей США и двое сенаторов написали администрации президента Джо Байдена письма с призывом ввести санкции на импорт из России гелия и его распространение, сообщает Politico.

"Россия надеется занять место на растущем мировом рынке гелия и, вероятно, сможет сделать это в случае, если США и наши союзники не пресекут ее кампанию соответствующими санкциями", - приводит издание выдержки из письма Байдену от сенаторов Боба Кейси и Джона Феттермана

Уточняется, что письма членов Палаты представителей в свою очередь адресованы госсекретарю Энтони Блинкену, главе Минфина Джанет Йеллен и министру торговли Джине Раймондо.

Ранее летом ЕС ввел в отношении России 14-й пакет санкций, который затронул, в частности, российский гелий.

Джо Байден США
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