В Белом доме заявили, что США должны продолжить ужесточение санкций в отношении РФ

Москва. 20 сентября. INTERFAX.RU - Соединенные Штаты должны ускорить процесс ужесточения санкций в отношении России путем лишения российского ВПК необходимых компонентов и сокращения доходов от экспорта углеводородов, заявил заместитель помощника президента США по национальной безопасности Далип Сингх.

"США должны в отношении России прилагать усилия в двух направлениях: разоружение российской военной машины и лишение ее финансовых поступлений", - сказал он, выступая в Фонде Карнеги (признан в России иноагентом).

По его мнению, это должно быть сделано за счет ужесточения санкционного режима и мер экспортного контроля.

Сингх заявил, что поставка России компонентов двойного назначения зависит от третьих стран, нарушающих американские санкции. По его словам, к ним в первую очередь относится Китай, а также Индия, Турция, Объединение Арабские Эмираты и ряд других.

Важнейшим компонентом снижения финансовых доходов России является контроль над ее поставками нефти, считает чиновник.

По его словам, "приближается момент, когда можно будет говорить о гораздо более жестком режиме, касающегося теневого флота, и объемов нефти, который России разрешено поставлять на рынок".

Сингх подчеркнул, что по перечисленным направлениям Вашингтону "следует активизироваться".