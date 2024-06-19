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EUobserver сообщил, что в 14-м пакете санкций ЕС будут 42 физлица и юрлица из РФ

В санкционный список Евросоюза, в частности, может попасть певица Полина Гагарина

Москва. 19 июня. INTERFAX.RU - В 14-м пакете антироссийских санкций ЕС будут 20 физических и 22 юридических лица, ограничения на нефтетанкеры и поставки сжиженного газа, сообщает в среду EUobserver, ознакомившийся с проектом документа.

Среди физических лиц, которые могут оказаться под санкциями, значатся, в частности, певица Полина Гагарина, предприниматели Игорь Алтушкин, Роман Троценко и Таймураз Боллоев, журналист Алексей Гореславский.

Также в проект пакета санкций входят ограничения на экспорт гелия, доступ к некоторым технологиям двойного назначения.

Теперь достичь консенсуса по 14-му санкционному пакету предстоит постпредам ЕС, которые в течение среды в Брюсселе планируют обсудить поступившие предложения.

ЕС Полина Гагарина
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