Восемь человек погибли, не менее 2,7 тысяч ранены при взрывах пейджеров в Ливане

Машина скорой помощи прибывает на место взрыва Фото: Ahmad Kaddoura/Anadolu via Getty Images

Москва. 17 сентября. INTERFAX.RU - В результате серии взрывов в Бейруте и южных районах Ливана погибли восемь человек, сообщает Associated Press со ссылкой на ливанский Минздрав. Среди жертв - ребенок.

Еще не менее 2 750 человек получили ранения. По данным министра здравоохранения Ливана, 200 из них находятся в критическом состоянии.

По информации иранских СМИ, при взрывах пострадал посол Ирана в Бейруте Моджтаба Амани.

Ранее сообщалось, что одновременно в разных частях страны взорвались пейджеры, которые члены ливанского шиитского движения "Хезболла" использовали для передачи данных.

Предполагается, что взорвались от перегрева литиевые аккумуляторы этих устройств. Как отмечает телеканал Al Jazeera, вероятно, все эти устройства взорвались в результате скоординированной кибератаки.

В свою очередь, Associated Press приводит высказывания неназванного представителя "Хезболлы", обвинившего в произошедшем Израиль.

Между тем Saberin News сообщает, что пейджеры также взорвались на территории Сирии. По данным СМИ, также есть погибшие.