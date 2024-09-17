В "Хезболле" пообещали ответные меры в отношении Израиля из-за взрывов в Ливане

Москва. 17 сентября. INTERFAX.RU - В ливанском шиитском движении "Хезболла" возложили на Израиль ответственность за взрывы в Ливане и пообещали принять ответные меры, сообщают во вторник ближневосточные СМИ.

"После изучения всех фактов, имеющихся данных и доступной информации о преступной атаке сегодня днем, мы возлагаем на израильского врага полную ответственность за агрессию", - говорится в сообщении "Хезболлы".

В группировке указали, что продолжат поддерживать "палестинское сопротивление", и добавили, что "коварный и совершающий преступления враг будет обязательно наказан".

Ливанский министр информации Зияд Макари заявил, что "израильская агрессия стала опасным нарушением суверенитета Ливана". Он добавил, что Ливан обратился к ряду государств с призывом оказать влияние на Израиль, чтобы тот остановил свою "агрессию" и выполнял резолюции СБ ООН.

Ранее сообщалось, что одновременно в разных частях Ливана взорвались пейджеры, которые члены ливанского шиитского движения "Хезболла" использовали для передачи данных. Предполагается, что взорвались от перегрева литиевые аккумуляторы этих устройств.

Как отмечает телеканал "Аль-Джазира", вероятно, все эти устройства взорвались в результате скоординированной кибератаки.

По последним данным, восемь человек погибли, еще 2,7 тыс. человек пострадали.