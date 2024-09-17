Пезешкиан заверил Шойгу в готовности продолжать развивать сотрудничество с РФ

Москва. 17 сентября. INTERFAX.RU - Президент Ирана Масуд Пезешкиан на встрече в Тегеране с секретарем Совета безопасности России Сергеем Шойгу заявил о работе иранского правительства над развитием двусторонних отношений, сообщает во вторник агентство ИРНА.

По его информации, Пезешкиан напомнил об "истории конструктивных отношений" Ирана с Россией.

"Он заявил, что 14-е правительство Исламской республики продолжит серьезно работать в тех сферах, в которых ведется сотрудничество (с Россией - ИФ) для улучшения двусторонних отношений", - пишет агентство.

По его информации, Пезешкиан и Шойгу также обсудили подготовку к участию иранского лидера в переговорах на саммите БРИКС в Казани.

Кроме того, ИРНА приводит высказывания Шойгу, сообщившего, что в переданном им иранскому президенту послании президента РФ Владимира Путина говорится, что позиция Москвы по сотрудничеству с Ираном по региональным вопросам не изменилась.