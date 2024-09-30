Мишустин прибыл в Иран

Москва. 30 сентября. INTERFAX.RU - Премьер-министр Михаил Мишустин прибыл в Иран с официальным визитом.

Там он проведет переговоры с президентом Ирана Масудом Пезешкианом и первым вице-президентом Мохаммадом Резой Арефом, сообщили ранее в пресс-службе российского правительства.

"Планируется рассмотреть весь комплекс вопросов российско-иранского торгово-экономического и культурно-гуманитарного сотрудничества, включая реализацию крупных совместных проектов в области транспорта, промышленности, энергетики, образования и других сферах", - сказано в пресс-релизе.