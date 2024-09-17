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Госдеп после взрывов в Ливане призвал Иран воздержаться от эскалации на Ближнем Востоке

Москва. 17 сентября. INTERFAX.RU - В Госдепе США на фоне сообщений о взрывах в Ливане, во время которых, в частности, пострадал посол Ирана в Бейруте, призвали Тегеран не предпринимать действий, способных усилить напряженность в ближневосточном регионе.

"Как и всегда, мы призываем Иран не пользоваться ситуацией, нестабильностью, чтобы попытаться сделать ситуацию еще менее стабильной и усилить напряженность в регионе", - сказал представитель госдепа Мэтью Миллер, отвечая на вопрос о возможных шагах со стороны Ирана в связи с этой ситуацией.

Он отметил, что США не имеют отношения к этим взрывам и в настоящее время собирают информацию о них.

Ранее сообщалось, что одновременно в разных частях Ливана взорвались пейджеры, которые члены ливанского шиитского движения "Хезболла" использовали для передачи данных. Предполагается, что взорвались от перегрева литиевые аккумуляторы этих устройств. Как отмечает телеканал "Аль-Джазира", вероятно, все эти устройства взорвались в результате скоординированной кибератаки.

По последним данным, девять человек погибли, около 2,8 тыс. человек пострадали.

Взрывы пейджеров в Ливане

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США Госдеп Иран Ливан Хезболла
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