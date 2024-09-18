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Токио и Сеул осудили пуск северокорейских ракет

Москва. 18 сентября. INTERFAX.RU - Япония и Южная Корея осудили произведенный КНДР в среду утром пуск баллистических ракет малой дальности.

"Япония направила решительный протест Северной Корее и крайнее осуждение", - говорится в релизе японского министерства обороны.

Минобороны подчеркнуло, что запущенные Пхеньяном ракеты "являются угрозой миру и безопасности Японии, региона и мирового сообщества" и "нарушают соответствующие резолюции Совета безопасности ООН".

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В ведомстве заявили, что на фоне пуска "продолжат тесно сотрудничать с США, Южной Кореей и другими странами" для сбора и анализа информации.

С осуждением действий КНДР выступил и Объединенный комитет начальников штабов ВС Южной Кореи.

"Мы решительно осуждаем северокорейские ракетные запуски, которые являются однозначно провокационными действиями, серьезно угрожающими миру и стабильности на Корейском полуострове", - цитирует заявление южнокорейских военных агентство "Ренхап".

Комитет также сообщил, что, по их данным, северокорейские ракеты пролетели около 400 км.

Военные заявили, что намерены внимательно следить за "различными" действиями КНДР и поддерживать "возможности подавления" для ответа на северокорейские провокации.

В свою очередь, администрация президента Южной Кореи созвала совещание под председательством второго заместителя советника по национальной безопасности Инь Сон Хвана, чтобы обсудить пуск КНДР ракет и оценить ситуацию в области безопасности.

Ранее агентство "Ренхап" сообщило со ссылкой на южнокорейских военных, что КНДР в среду утром произвела пуск нескольких баллистических ракет малой дальности в северо-восточном направлении из района Кэчон в провинции Пхеньян на юге страны.

КНДР Южная Корея Япония Сеул США Пхеньян
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