КНДР запустила баллистическую ракету

Москва. 18 сентября. INTERFAX.RU - Северная Корея утром в среду, предположительно, осуществила пуск баллистической ракеты, передает телеканал NHK со ссылкой на Минобороны Японии.

"Министерство обороны заявило о возможном пуске баллистической ракеты с территории Северной Кореи", - сообщила телекомпания.

Пока происходит анализ поступающей информации, отмечается в публикации.

"Похоже, вероятная баллистическая ракета уже упала в море", - заявили в Береговой охране Японии.

Там призвали находящиеся в море суда внимательно следить за поступающей информацией.

NHK уточнил, что, по данным нескольких правительственных чиновников, возможная северокорейская баллистическая ракета упала за пределами Исключительной экономической зоны Японии.

Японские власти намерены заняться сбором и анализом данных и обсудить дальнейшие меры реагирования, подытожил телеканал.

Агентство "Ренхап" со ссылкой на южнокорейских военных также сообщило о пуске Пхеньяном баллистической ракеты.

По данным Объединенного комитета начальников штабов ВС Южной Кореи, ракета была запущена в восточном направлении. В настоящее время военные собирают и изучают информацию о пуске.