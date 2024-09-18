КНДР запустила несколько баллистических ракет малой дальности

Москва. 18 сентября. INTERFAX.RU - Северная Корея произвела пуск нескольких баллистических ракет малой дальности в северо-восточном направлении, сообщает агентство "Ренхап" со ссылкой на южнокорейских военных.

Объединенный комитет начальников штабов ВС Южной Кореи заявил, что зафиксировал пуск ракет примерно в 6:50 в среду (00:50 по мск) из района Кэчон в провинции Пхеньян на юге страны.

"Усиливая наш мониторинг и бдительность в отношении дополнительных запусков, наши военные будут делиться информацией о северокорейских баллистических ракетах с американской и японской сторонами и поддерживать полную готовность", - заявили южнокорейские военные.

Тем временем NHK со ссылкой на министерство обороны Японии сообщил о пуске двух баллистических ракет.

По данным источников телеканала, вторая ракета уже упала в море за пределами Исключительной экономической зоны Японии.

Береговая охрана Японии заявила, что информации о повреждениях судов пока не поступало.

О первом пуске баллистической ракеты с территории Северной Кореи ранее сообщило японское Минобороны.

"Премьер-министр (Японии, Фумио Кисида - ИФ) распорядился приложить все усилия для сбора и анализа информации, чтобы оперативно и точно информировать население, обеспечить безопасность воздушных и морских судов и принимать все возможные меры предосторожности на случай возникновения непредвиденных ситуаций", - отметил NHK.