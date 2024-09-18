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BlackRock, Microsoft и MGX привлекут $30 млрд в фонд инвестиций в ИИ-инфраструктуру

BlackRock, Microsoft и MGX привлекут $30 млрд в фонд инвестиций в ИИ-инфраструктуру
Фото: Erik McGregor/LightRocket via Getty Images

Москва. 18 сентября. INTERFAX.RU - BlackRock Inc., Microsoft Corp. и госинвесткомпания ОАЭ MGX создают фонд инвестиций в ИИ-инфраструктуру (Global AI Infrastructure Investment Partnership, GAIIP), в который рассчитывают привлечь $30 млрд.

Как говорится в совместном пресс-релизе трех компаний, средства фонда будут инвестироваться в новые датацентры и расширение существующих, а также в создание необходимой для них энергетической инфраструктуры.

Основная часть инвестиций будет сделана в США.

Привлечение прямых инвестиций и долгового финансирования позволит мобилизовать до $100 млрд для вложений в ИИ-инфраструктуру, отмечается в пресс-релизе.

Nvidia Corp. поделится с GAIIP своими компетенциями в плане создания датацентров и развития экосистемы ИИ.

MGX была создана в Абу-Даби ранее в этом году для инвестиций в ИИ и другие передовые технологии совместно с иностранными партнерами.

BlackRock Microsoft MGX Nvidia ОАЭ
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