Боррель осудил подрывы пейджеров в Ливане

Москва. 18 сентября. INTERFAX.RU - Глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель осудил атаки против членов ливанского движения "Хезболла" с использованием пейджеров.

"Я считаю эту ситуацию крайне тревожной. Я могу только осудить эти атаки, которые ставят под угрозу безопасность и стабильность Ливана и увеличивают риск эскалации в регионе", - заявил он.

Высокий представитель ЕС по иностранным делам отметил, что "даже если атаки, по-видимому, были целенаправленными, они привели к тяжелым, неизбирательным сопутствующим потерям среди мирных жителей, включая детей в числе жертв".

Боррель сообщил, что после серии взрывов он позвонил ливанскому министру иностранных дел Абдалле Бу Хабибу, который рассказал подробности случившегося.

"Европейский союз призывает все заинтересованные стороны предотвратить полномасштабную войну, которая будет иметь тяжелые последствия для всего региона и за его пределами", - подчеркнул Боррель.

17 сентября в разных частях Ливана одновременно взорвались пейджеры, которые использовали участники "Хезболлы" для связи. Ливанский Минздрав сообщил, что погибли не менее 11 человек, около 4 тысяч были ранены, состояние 400 пострадавших оценивается как критическое.

1ов ца

Copyright © 1989 - 2024 Interfax