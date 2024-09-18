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Командующий Северным военным округом Израиля ждет приказа изменить ситуацию с безопасностью

Москва. 18 сентября. INTERFAX.RU - Израильские военные ожидают приказа для того, чтобы положить конец нынешней ситуации в сфере безопасности вдоль израильско-ливанской границы, заявил командующий Северным военным округом Армии обороны Израиля генерал-майор Ори Гордин. Об этом пишет The Times of Israel.

"Мы нацелены на то, чтобы изменить положение дел с безопасностью по возможности как можно скорее. Командиры и войска всецело настроены на это, находятся в наивысшей боеготовности для выполнения любого задания", - сказал он.

18 сентября Гордин посетил учения резервистов из 179-й бронетанковой бригады. Также на этой неделе шли маневры 769-й территориальный бригады "Хирам": учения обеих бригад имитировали боевые действия в Ливане, военные тренировались маневрировать на вражеской территории и эвакуировать раненых под огнем.

Командование ЦАХАЛа в обстановке разрастания конфликта с движением "Хезболла" передислоцировало на север страны ближе к Ливану элитную 98-ю дивизию, в которую входят воздушно-десантные бригады и бригады специального назначения.

Ливан Хезболла ЦАХАЛ Израиль Ори Гордин
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