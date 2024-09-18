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ЕС с партнерами работает над предотвращением эскалации на Ближнем Востоке

Москва. 18 сентября. INTERFAX.RU - Евросоюз вместе с международными партнерами предпринимает усилия с целью избежать риска эскалации на Ближнем Востоке, который только возрастает в связи со взрывами пейджеров в Ливане, заявил пресс-секретарь главы дипломатии ЕС Петер Стано.

"Мы пытаемся сделать всё возможное вместе со всеми нашими партнерами, включая США, арабские страны и других международных партнеров, чтобы избежать любой эскалации, потому что это могло бы иметь непредсказуемые последствия для региона", - сказал официальный представитель Жозепа Борреля в среду на брифинге в Брюсселе.

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Стано отметил, что высокий представитель ЕС по иностранным делам продолжает свое турне по Ближнему Востоку. На прошлой неделе он был в Ливане, где как раз обсуждал то, как избежать эскалации, войны, в частности, между ливанским движением "Хезболла" и Израилем. Он также посетил Египет для консультаций по сектору Газа.

Пресс-секретарь Борреля напомнил, что глава европейской дипломатии распространил заявление, в котором осудил неизбирательные атаки с использованием пейджеров против членов "Хезболлы", в результате чего погибли мирные люди, в том числе женщины и дети. У высокого представителя ЕС состоялся обмен мнениями с ОАЭ и Ливаном.

"Мы продолжаем нашу интенсивную подготовку к совещаниям высокого уровня, которые состоятся во время Генеральной Ассамблеи ООН. Мы концентрируемся на всех этих вопросах", - отметил Стано.

Во вторник в разных частях Ливана одновременно взорвались пейджеры, которые использовали члены ливанского шиитского движения "Хезболла". Ближневосточные СМИ со ссылкой на ливанский Минздрав сообщили, что в результате погибли не менее 11 человек, около 4 тыс. человек получили ранения, состояние 400 из них оценивается как критическое.

ЕС Ливан Хезболла Израиль
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