СМИ сообщили, что Ливан не хочет полномасштабной войны с Израилем

Москва. 18 сентября. INTERFAX.RU - В Ливане не хотят полномасштабной войны с Израилем, заявил в среду газете "Аль-Араби Аль-Джадид" источник в парламентской фракции "Хезболлы" после массовых взрывов пейджеров у членов этого движения.

"Мы по-прежнему исключаем сценарий войны, несмотря на настойчивость Израиля втянуть нас в нее. Но мы к этому готовы", - сказал источник, которого цитируют израильские СМИ.

Накануне в разных частях Ливана одновременно взорвались пейджеры, которые использовали члены ливанского шиитского движения "Хезболла". Ближневосточные СМИ со ссылкой на ливанский Минздрав сообщили, что в результате погибли не менее 11 человек, около 4 тыс. человек получили ранения, состояние 400 из них оценивается как критическое.

В "Хезболле" возложили на Израиль ответственность за взрывы в Ливане и пообещали принять ответные меры.

"После изучения всех фактов, имеющихся данных и доступной информации о преступной атаке сегодня днем, мы возлагаем на израильского врага полную ответственность за агрессию", - говорилось в сообщении движения.

Сообщалось также, что "Хезболла" приступила к расследованию того, как Израилю удалость добиться доступа к партии пейджеров, предназначенных для бойцов движения, и как устройства удалось подорвать дистанционно.

Основатель тайванской компании Gold Apollo Су Цинкуан заявил журналистам, что эта фирма не производила пейджеры, которые взорвались в Ливане. Он уточнил, что взорвавшиеся пейджеры были изготовлены европейской компанией, которая имеет право использовать тайваньский бренд. Позднее в Gold Apollo уточнили, что пейджеры производил ее давний партнер - базирующаяся в Будапеште венгерская компания BAC Consulting KFT.

Между тем, по сообщениям израильских СМИ, армия обороны Израиля приведена в состояние повышенной готовности на севере страны из-за возможности массированной атаки "Хезболлы".

Элитная 98-я дивизия, которая участвовала в военной операции в секторе Газа, будет переброшена на север на фоне обострения напряженности после взрывов пейджеров в Ливане, отмечают СМИ.