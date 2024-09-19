Цена нефти Brent незначительно поднялась до $73,73 за баррель

Москва. 19 сентября. INTERFAX.RU - Цены на нефть эталонных марок слабо колеблются утром в четверг, трейдеры оценивают итоги сентябрьского заседания Федеральной резервной системы (ФРС) и данные о нефтяных запасах в Соединенных Штатах.

Стоимость ноябрьских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures по данным на 8:05 по Москве составляет $73,73 за баррель, что на 8 центов выше, чем на закрытие предыдущих торгов. По итогам прошлой сессии эти контракты подешевели на 5 центов (0,1%) до $73,65 за баррель.

Фьючерсы на нефть WTI на октябрь на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) понизились в цене на 5 центов до $70,86 за баррель. В среду контракт подешевел на $0,28 (0,4%) до $70,91 за баррель.

ФРС в среду снизила ключевую процентную ставку на 50 базисных пунктов (б.п.) – до 4,75-5% годовых. Снижение стало первым с марта 2020 года и рекордным с 2008 года. До этого Федрезерв не менял ставку восемь заседаний подряд. Глава Федрезерва Джером Пауэлл заявил, что Федрезерв может замедлить смягчение ДКП, если инфляция окажется устойчивой.

Решение Федрезерва активно начать смягчение денежно-кредитной политики может поддержать американскую экономику, но с другой стороны, может указывать на экономические проблемы в крупнейшем потребителе топлива в мире.

Также накануне стало известно, что запасы нефти в США на прошлой неделе уменьшились на 1,63 млн баррелей, тогда как эксперты ожидали сокращения всего на 100 тыс. баррелей.

Товарные запасы бензина выросли на 69 тыс. баррелей, дистиллятов – на 125 тыс. баррелей. Аналитики ждали увеличения запасов бензина на 1 млн баррелей и аналогичного повышения запасов дистиллятов.

По словам Боба Ягера из Mizuho Securities, на данные о запасах наверняка оказал влияние ураган "Франсин", обрушившийся на побережье Мексиканского залива на прошлой неделе.

"Проблема с "ураганными" отчетами заключается в том, что цифры резко меняют направление уже в следующем отчете, когда нефтяная инфраструктура возобновляет работу", - отметил эксперт.