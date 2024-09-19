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Бывшую королеву Дании госпитализировали после падения

Москва. 19 сентября. INTERFAX.RU - Королеву Дании Маргрете II, отрекшуюся от престола ранее в этом году, отправили в больницу в Копенгагене, сообщает в четверг Associated Press.

В канцелярии королевской семьи отметили, что ее госпитализировали "для наблюдения" после того, как она упала во дворце Фреденсборг.

"Она чувствует себя хорошо", - сказала глава отдела коммуникации королевского дома Лене Баллеби.

Сын Маргрете II, король Фредерик X, сообщил, что "она в хороших руках".

Маргрете II – 84 года. В январе этого года королева Дании Маргрете II подписала отречение от престола в пользу ее старшего сына Фредерика.

Дания Маргрете II
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