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Бывшую королеву Дании выписали из больницы

Москва. 20 сентября. INTERFAX.RU - Королеву Дании Маргрете II, которая в январе отреклась от престола, выписали из больницы, сообщает АР со ссылкой на пресс-службу королевской семьи.

Она вышла из больницы с гипсом на левой руке и в медицинском фиксирующем воротнике, который ей нужно будет носить несколько месяцев. Она вернулась во дворец Фреденсборг.

Отменены некоторые мероприятия с ее участием.

Королева попала в больницу 18 сентября с переломом руки и травмой шеи после падения.

Маргрете II - 84 года. В начале 2024 года она отреклась от престола в пользу сына Фредерика.

Дания Фреденсборг Маргрете II
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