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В Дании состоялась церемония отречения королевы Маргрете II от престола

Датским королем становится Фредерик Х - ее старший сын

В Дании состоялась церемония отречения королевы Маргрете II от престола
Королева Дании Маргрете II
Фото: Martin Sylvest Andersen/Getty Images

Москва. 14 января. INTERFAX.RU - Королева Дании Маргрете II подписала в воскресенье отречение от престола в пользу ее старшего сына Фредерика, который становится королем Фредериком X.

Торжественная церемония прошла в Копенгагене в присутствии членов государственного совета - собрания министров, на котором председательствует монарх. Несмотря на то, что подписание отречения уже знаменует переход власти от матери к сыну, подданным датской короны о новом короле чуть позже объявит с балкона дворца Кристиансборг в Копенгагене премьер-министр Метте Фредериксен.

По предварительным оценкам датской полиции, в Копенгаген на торжества по случаю передачи власти собрались до 100 тыс. человек.

В честь нового короля в гавани датской столицы прозвучит салют - три раза по 27 выстрелов из четырех пушек, а поздним вечером в копенгагенском парке развлечений "Сады Тиволи" будет организовано шоу фейерверков.

Церемонии коронации в датской традиции не предусмотрено.

В миреКоролева Дании Маргрете II отречется от престолаКоролева Дании Маргрете II отречется от престолаЧитать подробнее

Маргрете II стала первым за 900 лет датским монархом, отрекшимся от престола. До нее в 1146 году лишь датский король Эрик III Добрый добровольно покинул трон и ушел в монастырь.

Королева Маргрете находилась на датском троне с 14 января 1972 года. Она взошла на престол после смерти ее отца короля Фредерика IX. О готовности отречься она объявила в новогодней речи 31 декабря 2023 года. Это стало неожиданностью как для жителей страны, так и для высших датских политических кругов, в том числе и для премьера Метте Фредериксен. Согласно данным издания "Берлингске" из окружения датского королевского двора, за три дня до новогодней речи Маргрете предупредила о принятом решении лишь своих сыновей Фредерика и Йоахима.

Датская монархия является старейшей в Европе, она восходит к Х веку. В настоящее время обязанности, выполняемые королевской фамилией в Дании, носят в основном церемониальный характер.

Дания Копенгаген Маргрете II Фредерик Х
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