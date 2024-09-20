Запуск Crew Dragon с космонавтом из России к МКС планируют не ранее 26 сентября

Москва. 20 сентября. INTERFAX.RU - Запуск многоразового корабля Crew Dragon компании SpaceX с космонавтом "Роскосмоса" Александром Горбуновым в составе экипажа к Международной космической станции (МКС) планируется не ранее 26 сентября, сообщило NASA.

По данным агентства, в настоящее время экипаж корабля Crew Dragon в составе астронавта NASA Ника Хейга и космонавта "Роскосмоса" Александра Горбунова проходит предполетный карантин.

Запуск ракеты Falcon 9 с миссией Crew-9 предполагается осуществить с 40-го стартового комплекса американских Космических сил на мысе Канаверал во Флориде в 14:05 по времени Восточного побережья США (в 19:05 по Москве). Экипаж проведет на МКС около пяти месяцев.