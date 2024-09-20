Российские космонавты Кононенко и Чуб установят рекорд по продолжительности полета на МКС

Москва. 20 сентября. INTERFAX.RU - Космонавты "Роскосмоса" Олег Кононенко и Николай Чуб, как ожидается, в пятницу установят рекорд по длительности одного полета по программе Международной космической станции (МКС).

По данным "Роскосмоса", в пятницу в 16:06:51 по московскому времени Кононенко и Чуб превысят достижение космонавтов Сергея Прокопьева, Дмитрия Петелина и астронавта Франциско Рубио, которые с сентября 2022 года по сентябрь 2023 года провели на МКС 370 суток 21 час 22 минуты 16 секунд.

Космонавты Кононенко и Чуб прибыли на МКС на корабле "Союз МС-24" 15 сентября 2023 года. В "Роскосмосе" сообщали, что космонавты вернутся на Землю после 374-суточного космического полета 23 сентября на корабле "Союз МС-25".

"Интерфакс" сообщал, что 4 февраля Кононенко поставил мировой рекорд по суммарной длительности космических полетов, превзойдя достижение соотечественника Геннадия Падалки, который в ходе пяти космических полетов набрал в сумме 878 суток 11 часов 29 минут 48 секунд. 5 июня Кононенко первым в мире набрал 1000 суток по суммарной длительности космических полетов.

Кононенко, являющийся командиром отряда космонавтов "Роскосмоса", проводит свой пятый космический полет. По завершении текущей экспедиции, его суммарный налет составит 1 110 суток.

Олег Кононенко родился 21 июня 1964 года в г. Чарджоу Туркменской ССР. В 1988 году окончил Харьковский авиационный институт им. Жуковского по специальности "Двигатели летательных аппаратов" с присвоением квалификации "инженер-механик". С 1996 г. по 1998 г. проходил общекосмическую подготовку в Центре подготовки космонавтов им. Гагарина. В марте 1998 года ему была присвоена квалификация "космонавт-испытатель". Кононенко отправился в первый космический полет 8 апреля 2008 года в составе 17-й основной экспедиции МКС, возвращение на Землю состоялось 24 октября 2008 года.

По официальной информации, самый продолжительный космический полет выполнил россиянин Валерий Поляков. С января 1994 года по март 1995 года он провел на орбитальном комплексе "Мир" 437 суток 17 часов 58 минут 17 секунд.