Поиск

Российские космонавты Кононенко и Чуб установят рекорд по продолжительности полета на МКС

Москва. 20 сентября. INTERFAX.RU - Космонавты "Роскосмоса" Олег Кононенко и Николай Чуб, как ожидается, в пятницу установят рекорд по длительности одного полета по программе Международной космической станции (МКС).

По данным "Роскосмоса", в пятницу в 16:06:51 по московскому времени Кононенко и Чуб превысят достижение космонавтов Сергея Прокопьева, Дмитрия Петелина и астронавта Франциско Рубио, которые с сентября 2022 года по сентябрь 2023 года провели на МКС 370 суток 21 час 22 минуты 16 секунд.

Космонавты Кононенко и Чуб прибыли на МКС на корабле "Союз МС-24" 15 сентября 2023 года. В "Роскосмосе" сообщали, что космонавты вернутся на Землю после 374-суточного космического полета 23 сентября на корабле "Союз МС-25".

"Интерфакс" сообщал, что 4 февраля Кононенко поставил мировой рекорд по суммарной длительности космических полетов, превзойдя достижение соотечественника Геннадия Падалки, который в ходе пяти космических полетов набрал в сумме 878 суток 11 часов 29 минут 48 секунд. 5 июня Кононенко первым в мире набрал 1000 суток по суммарной длительности космических полетов.

Кононенко, являющийся командиром отряда космонавтов "Роскосмоса", проводит свой пятый космический полет. По завершении текущей экспедиции, его суммарный налет составит 1 110 суток.

Олег Кононенко родился 21 июня 1964 года в г. Чарджоу Туркменской ССР. В 1988 году окончил Харьковский авиационный институт им. Жуковского по специальности "Двигатели летательных аппаратов" с присвоением квалификации "инженер-механик". С 1996 г. по 1998 г. проходил общекосмическую подготовку в Центре подготовки космонавтов им. Гагарина. В марте 1998 года ему была присвоена квалификация "космонавт-испытатель". Кононенко отправился в первый космический полет 8 апреля 2008 года в составе 17-й основной экспедиции МКС, возвращение на Землю состоялось 24 октября 2008 года.

По официальной информации, самый продолжительный космический полет выполнил россиянин Валерий Поляков. С января 1994 года по март 1995 года он провел на орбитальном комплексе "Мир" 437 суток 17 часов 58 минут 17 секунд.

МКС Николай Чуб Роскосмос Олег Кононенко
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Суд арестовал шестерых фигурантов дела о перестрелке у Wildberries

По делу о стрельбе в Wildberries арестован первый обвиняемый

По делу о стрельбе в офисе Wildberries обвинение предъявлено трем десяткам задержанных

По делу о стрельбе в офисе Wildberries обвинение предъявлено трем десяткам задержанных

Что произошло за день: четверг, 19 сентября

Рубль на "Мосбирже" обновил минимум с прошлого октября в паре с юанем и отыграл падение

Рубль на "Мосбирже" обновил минимум с прошлого октября в паре с юанем и отыграл падение

Бывшему замминистра обороны Тимуру Иванову продлили арест на три месяца

Суд заменил реальный срок условным Антонине Мартыновой по делу о попытке убить дочь

В Wildberries заявили о полном содействии следствию по делу о стрельбе

В Wildberries заявили о полном содействии следствию по делу о стрельбе

В Думу внесли законопроект о праве сотрудников ЦБ на звание "Ветеран труда"

PayPal введет комиссию за обслуживание неактивных счетов клиентов из РФ

PayPal введет комиссию за обслуживание неактивных счетов клиентов из РФ
 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });