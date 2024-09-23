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Российские космонавты в понедельник вернутся на Землю после годовой экспедиции на МКС

Москва. 23 сентября. INTERFAX.RU - Спускаемый аппарат корабля "Союз МС-25" с космонавтами "Роскосмоса" Олегом Кононенко, Николем Чубом и астронавтом NASA Трейси Дайсон, как ожидается, в понедельник приземлится в Казахстане.

По данным "Роскосмоса", в период с 08:15 до 08:35 по Москве экипаж закроет люки между кораблем и модулем "Причал" российского сегмента Международной космической станции (МКС). В 11:37 корабль отстыкуется от станции.

Включение двигателя "Союза МС-25" на торможение для схода с орбиты намечается в 14:06, разделение на отсеки - в 14:34, вход спускаемого аппарата в плотные слои атмосферы - в 14:37.

Приземление спускаемого аппарата планируется в 15:00 по Москве в 147 км юго-восточнее казахстанского города Жезказган.

Космонавты Кононенко и Чуб прибыли на МКС на корабле "Союз МС-24" 15 сентября 2023 года, Дайсон - 25 марта 2024 года на корабле "Союз МС-25".

Кононенко завершает пятый космический полёт, Чуб - первый, Дайсон - третий. К моменту посадки российские космонавты пробудут в космосе 374 сутки, что станет самым длительным полётом по программе МКС. Кроме того, по завершении текущей экспедиции Кононенко больше всех среди землян суммарно пробудет в космосе - 1 111 суток.

Как сообщал "Интерфакс", 4 февраля Кононенко поставил мировой рекорд по суммарной длительности космических полетов, превзойдя достижение соотечественника Геннадия Падалки, который в ходе пяти космических полетов набрал в сумме 878 суток 11 часов 29 минут 48 секунд. 5 июня он первым в мире набрал 1000 суток по суммарной длительности космических полетов.

Космонавты Кононенко и Чуб в ходе экспедиции провели научно-прикладные эксперименты, приняли экспедицию посещения и четыре грузовых корабля "Прогресс МС" и выполнили два выхода в открытый космос.

На МКС продолжит полёт экипаж 72-й длительной экспедиции - космонавты "Роскосмоса" Алексей Овчинин, Иван Вагнер и Александр Гребенкин, астронавты NASA Дональд Петтит, Мэттью Доминик, Майкл Барратт, Джанетт Эппс, Барри Уилмор и Сунита Уилльямс.

Александр Гребенкин Иван Вагнер NASA Роскосмос Прогресс Союз
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