Многомиллиардный кредит ЕС Украине будет погашаться до 40 лет

Урсула фон дер Ляйен Фото: Maxym Marusenko/NurPhoto via Getty Images

Москва. 20 сентября. INTERFAX.RU - Еврокомиссия (ЕК) опубликовала в пятницу документ, разъясняющий, что погашение транша макрофинансовой помощи ЕС Украине до 35 млрд евро в рамках кредитов G7 до 45 млрд евро ожидается максимум до 40 лет.

"Средства будут предоставлены в виде высокольготного кредита, который, возможно, будет доступен уже в 2024 году, с выплатой регулярными траншами до конца 2025 года. Кредит будет погашен в течение максимального периода в 40 лет", - говорится в документе.

В Брюсселе напоминают, что ЕК "предложила создать механизм кредитного сотрудничества для Украины, который будет поддерживать партнеров G7 и Европейский союз в предоставлении ей кредитов на сумму до 45 млрд евро".

"В рамках вклада ЕС в эти кредиты Европейская комиссия также предлагает исключительный кредит макрофинансовой помощи на сумму до 35 млрд евро. Механизм кредитного сотрудничества для Украины будет финансироваться за счет чрезвычайных доходов, накопленных в результате иммобилизации подвергнутых санкциям активов российского Центрального банка, а также взносов государств-членов и третьих стран", - объясняют в ЕК.

Ранее в пятницу глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен по случаю своего визита в Киев подтвердила, что ЕС предоставит Украине заем на 35 млрд евро.

В документе ЕК также сообщается, что "инструмент макрофинансовой помощи был выбран для предоставления кредита ЕС, поскольку он предлагает высокую гибкость и выгодные условия для Украины, учитывая текущую ситуацию в стране и гарантируя быстрые действия по поддержке украинского народа".

"Ключевым новшеством является то, что погашение исключительного кредита макрофинансовой помощи будет обеспечено новым потоком средств, поступающих от чрезвычайных доходов с замороженных российских активов", - отмечают в ЕК.

В сообщении Еврокомиссии также говорится, что теперь законодатели Евросоюза - Европейский парламент и Совет ЕС - должны проанализировать и утвердить это предложение ЕК.