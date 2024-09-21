США могут включить ракеты средней дальности для F-16 в новый пакет помощи Украине
Москва. 21 сентября. INTERFAX.RU - Вашингтон рассматривает возможность включения ракет среднего радиуса действия для истребителей F-16 в новый пакет помощи Киеву на сумму $375 млн, сообщила газета Politico со ссылкой на источник.
Эти ракеты используются ВВС и ВМС США и рядом союзников, они могут поражать цели на расстоянии более 100 км, отмечает издание.
Кроме того, в новый пакет помощи, о котором может быть объявлено в понедельник, планируется включить артиллерийские боеприпасы, ракеты и средства противовоздушной обороны.
Politico обращает внимание, что содержимое новой партии помощи "все еще находится в стадии доработки", и "все еще может измениться до официального объявления".
Телеканал CNN накануне сообщил что Вашингтон, возможно, отложит поставки из-за нехватки оружия на складах Пентагона.
Ранее сообщалось, что администрация Байдена обратилась в Конгресс США с просьбой о продлении полномочий в рамках программы PDA на поставки Украине оружия до 2025 года.
Белый дом просит включить продление в резолюцию о продолжении финансирования правительства во избежание "шатдауна", поскольку в конце сентября истекает срок полномочий президента на использование денег для Киева.
Пресс-секретарь Пентагона Пэт Райдер в письме изданию The Hill заявил, что ведомство "работает с Конгрессом, чтобы добиться продления полномочий по программе PDA после окончания финансового года".