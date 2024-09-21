Поиск

США могут включить ракеты средней дальности для F-16 в новый пакет помощи Украине

Москва. 21 сентября. INTERFAX.RU - Вашингтон рассматривает возможность включения ракет среднего радиуса действия для истребителей F-16 в новый пакет помощи Киеву на сумму $375 млн, сообщила газета Politico со ссылкой на источник.

Эти ракеты используются ВВС и ВМС США и рядом союзников, они могут поражать цели на расстоянии более 100 км, отмечает издание.

Кроме того, в новый пакет помощи, о котором может быть объявлено в понедельник, планируется включить артиллерийские боеприпасы, ракеты и средства противовоздушной обороны.

Politico обращает внимание, что содержимое новой партии помощи "все еще находится в стадии доработки", и "все еще может измениться до официального объявления".

Телеканал CNN накануне сообщил что Вашингтон, возможно, отложит поставки из-за нехватки оружия на складах Пентагона.

Ранее сообщалось, что администрация Байдена обратилась в Конгресс США с просьбой о продлении полномочий в рамках программы PDA на поставки Украине оружия до 2025 года.

Белый дом просит включить продление в резолюцию о продолжении финансирования правительства во избежание "шатдауна", поскольку в конце сентября истекает срок полномочий президента на использование денег для Киева.

Пресс-секретарь Пентагона Пэт Райдер в письме изданию The Hill заявил, что ведомство "работает с Конгрессом, чтобы добиться продления полномочий по программе PDA после окончания финансового года".

F-16 Байден Конгресс США Пентагон Украина
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

"Хезболла" подтвердила гибель одного из своих лидеров в результате авиаударов Израиля

СМИ узнали об опасениях Белого дома последствий разрешения Киеву наносить удары вглубь РФ

СМИ узнали об опасениях Белого дома последствий разрешения Киеву наносить удары вглубь РФ

Что произошло за день: пятница, 20 сентября

Правительство ФРГ решило пока больше не продавать акции Commerzbank

Правительство ФРГ решило пока больше не продавать акции Commerzbank
Военная операция на Украине

На ЗАЭС сообщили о повреждении трансформатора на подстанции "Заря" из-за удара дрона

Обострение палестино-израильского конфликта

Минздрав Ливана заявил о восьми погибших в результате ударов ВВС Израиля

В Болгарии отрицают причастность к пейджерам, взорвавшимся в Ливане и Сирии

SEC оштрафовала компанию за несоблюдение "библейски ответственного инвестирования"

Многомиллиардный кредит ЕС Украине будет погашаться до 40 лет

Многомиллиардный кредит ЕС Украине будет погашаться до 40 лет

Посол ЕС не исключил приостановку безвизового режима с Грузией

Посол ЕС не исключил приостановку безвизового режима с Грузией
 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });