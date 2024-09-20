Глава ЕК объявила о предоставлении Украине кредита ЕС на 35 млрд евро

Москва. 20 сентября. INTERFAX.RU - Председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен во время визита в Киев подтвердила сообщения о том, что ЕС предоставит Украине займы на 35 млрд евро.

Ранее об этом со ссылкой на источники сообщала Financial Times.

Председатель Еврокомиссии прибыла в Киев 20 сентября.

Лидеры G7 на саммите в Италии в июне договорились о предоставлении Украине кредита на $50 млрд и распределили его по частям между участниками проекта в соответствии с их объемами экономик. Таким образом по этой схеме ЕС и США покрыли бы по $20 млрд, а Канада, Япония и Великобритания - все остальное. Однако после ряда сложностей в ЕС пришли к компромиссу в 35 млрд евро.

Страны ЕС и Европейский парламент должны одобрить кредит до конца года.

В середине сентября Bloomberg со ссылкой на источники сообщил, что в ЕС рассматривают предложения по продлению на 3-5 лет режима санкций, которые относятся к блокированию активов РФ, с целью гарантировать за счет них выделение Украины кредитов на $50 млрд.