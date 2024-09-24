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Песков не стал комментировать возможную встречу Эрдогана и Асада в Казани

Москва. 24 сентября. INTERFAX.RU - В Кремле пока не комментируют информацию о том, что в Казани во время саммита БРИКС может состояться встреча президентов Турции и Сирии Реджепа Тайипа Эрдогана и Башара Асада, сказал на брифинге пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

"Пока детали программы, графики двусторонних встреч мы предпочитаем не говорить. Все-таки идет многосторонняя работа. Тем более это касается третьих стран. Все-таки, наверное, они должны быть первоисточниками этой информации", - сказал он.

Он добавил, что подготовка саммита в Казани находится в завершающей стадии.

"Это будет очень крупное международное мероприятие. Сейчас уже можно с уверенностью об этом сказать", - сказал Песков.

Дмитрий Песков БРИКС Турция Сирия Реджеп Тайип Эрдоган Башар Асад
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